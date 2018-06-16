Минниханов предложил финской компании Uros создавать системы «умный город» в Иннополисе

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с руководством финской ИТ-компании Uros, обсудив возможности сотрудничества в области развития систем «умного города». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Uros – быстрорастущая финская компания в сфере цифровизации. Вы представлены во многих странах. У вас есть предложения в области систем контроля, “умного” освещения и отопления, образования и других направлениях. Есть перспектива присутствия вашей компании в качестве резидента ОЭЗ “Иннополис”. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с учетом вашего опыта работы во многих крупных международных проектах», – сказал Рустам Минниханов.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов. В числе прочего рассматривалась возможность внедрения в Татарстане систем контроля качества воды в коммунальных сетях. С помощью технологий, созданных разработчиками Uros, оператор в режиме реального времени может обнаружить отклонения в химическом составе водопроводной воды и принять незамедлительные меры.

В завершение встречи первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин и президент компании Uros Пекка Пуолакки подписали меморандум о взаимопонимании между Правительством Татарстана и компанией Uros.

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