Ватерполисты «Синтеза» начали сезон чемпионата России с двух побед

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Казанский клуб по водному поло «Синтез» начал сезон чемпионата России с двух побед — дважды казанцы обыграли «Балтику» из Санкт-Петербурга и оба раза со счетом 15:8.

«Новички „Синтеза“ проявили себя еще на квалификации и продолжают нас радовать результатами: они забивают голы и уверенно чувствуют себя в бассейне. Команда сыгрывается, надеемся, что уже скоро этот процесс завершится. Уже складывается общая картина, но для полного понятия нужно время, несколько матчей, чтобы сыграться», — рассказал директор клуба Максим Осмоловский.

Вдобавок он объяснил, почему не сыграла пара нападающих: «Эмиль Зиннуров и Алексей Бугайчук приболели. Но это не травмы, это просто грипп».

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