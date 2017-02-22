Теннисистка из Казани завоевала «серебро» в парном разряде на чемпионате России

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Спортсменка из Казани Елизавета Коклина завоевала «серебро» в парном разряде на чемпионате России по теннису. Она выступала в паре с уфимской теннисисткой Полиной Моновой.

«В целом для меня турнир прошёл успешно. Самыми сложными соперниками была пара, с которой мы встретились в полуфинале (Дорошина Ольга и Рахимова Камилла – прим. Т-и), и также соперники в финале (Гасанова Анастасия и Фролова Анастасия – прим. Т-и)», — поделилась Коклина.

О своем следующем турнире спортсменка еще пока ничего не знает и планирует свободное время посвятить восстановлению.

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