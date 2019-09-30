«Татнефть» презентует возможности новой особой экономической зоны «АлмА»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). «Татнефть» в ближайшее время откроет в Альметьевске информационный центр, посвященный ОЭЗ «АлмА». Инфоцентр планируют разместить в прозрачном куполообразном шатре на площадке перед Молодежным центром. Об этом сообщает пресс-служба нефтяной компании.

«Любой желающий сможет ознакомиться с деталями проекта по созданию особой экономической зоны “АлмА”, получить информацию о возможностях развития малого и среднего бизнеса, посмотреть на больших экранах презентационные ролики, задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы», – уточнили в компании.

Здесь же будут размещены раздаточные материалы, рассказывающие об установке по переработке бутана, мировом опыте строительства и эксплуатации подобных производств и многом другом.

Как ранее сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкономики РТ, новая особая экономическая зона будет иметь площадки на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов республики. Общая территория ОЭЗ составит около 462 га.

Министерство экономики Татарстана уже заключило ряд соглашений о намерениях с потенциальными инвесторами по реализации инвестпроектов на территории ОЭЗ «АлмА» на общую сумму свыше 56 млрд рублей. Их реализация позволит создать в Закамском регионе свыше 1,3 тыс. новых рабочих мест.

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