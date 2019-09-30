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Татар-информ

30 сентября 2019, 13:52

Здоровье и среда

Врачи призвали ограничить рекламу сладостей в России

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Здоровье и среда

Врачи призвали ограничить рекламу сладостей в России

Излишнее потребление сахара может привести к ожирению и сахарному диабету.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В России необходимо ограничить рекламу сладкого, поскольку за последние годы люди стали потреблять больше сахара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.

«Нас очень волнует, что за последние годы россияне стали больше потреблять сахара. Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий», — сказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

По его словам, излишнее потребление сахара может привести к ожирению и сахарному диабету. Однако при этом сахар полезен для тех, кто тратит много энергии, — тогда он усваивается, превращаясь в глюкозу.

Не стоит полностью отказываться от сахара, уточнил директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк. Еда должна приносить помимо насыщения еще и эмоциональное удовольствие, однако нужно стараться не переедать.

Значительной разницы между коричневым и белым сахаром нет: любой сахар вреден при излишнем потреблении. Его можно заменить подсластителями и сахарозаменителем, но не медом: он не поможет снизить калорийность, отметили эксперты.

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