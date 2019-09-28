(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Следком изучает обстоятельства гибели шестилетнего мальчика на пожаре в казанской высотке, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 28 сентября пожар случился в квартире одного из домов на улице Чуйкова в Казани. В результате пожара погиб ребенок, кроме того, в тяжелом состоянии в больницу госпитализировали дедушку мальчика.

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