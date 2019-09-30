В центре имени Пушкина представят коллекцию экспонатов старожильческого населения Татарстана

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Культурном центре имени А. С. Пушкина в Казани 4 октября откроется выставка «Поэзия русского костюма». Впервые в истории Татарстана в одном месте будет представлена коллекция предметов русского старожильческого населения республики, информирует пресс-служба центра.

Вклад в формирование экспозиции внесли музеи Зеленодольского, Пестречинского, Тетюшского районов, Центр русского фольклора Казани, а также частные коллекционеры.

На выставке посетители увидят уникальные предметы быта и элементы интерьера, орудия труда для изготовления ткани и пошива одежды.

На открытии экспозиции гостям центра расскажут о комплексах традиционного костюма, который был популярен с конца XIX века до середины 1980-х годов на территории Казанского края, о культуре ношения одежды.

Открытие выставки запланировано на 16 часов. Экспозиция будет работать в течение месяца. Вход свободный.

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