(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Клуб по хоккею на траве «Динамо-Казань» в 17-й раз стал чемпионом России, в заключительном матче Суперлиги подопечные Араика Маргаряна оказались сильнее «Динамо-Электростали» — 4:3.

«Команда перепрыгнула саму себя в плане самоотдачи, играли на износ, не жалея себя. Это и есть своего рода патриотизм к любимому делу. Надеюсь, что команда сохранит этот эмоциональный настрой на игру 4 октября в Барселоне против „ПСЖ“ в рамках Евролиги», — приводит слова Маргаряна пресс-служба Федерации хоккея на траве России.

Приз лучшему игроку сезона получил полузащитник казанского клуба Николай Янкун, который сказал, что рад награде, однако рассчитывал на молодых хоккеистов: «Хотелось, чтобы молодые ребята показывали более высокий уровень и становились лучшими».

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