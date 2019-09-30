У посетителя казанской колонии нашли пакет с гашишем, который он пытался пронести осужденному брату

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В казанской колонии у парня нашли сверток с гашишем, который он пытался пронести осужденному брату, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Сотрудники ИК №3 вместе с коллегами из ОНК МВД по РТ задержали 18-летнего парня, прибывшего на длительное свидание к брату. У юноши нашли пакет из полимерной пленки, внутри которого находилось 9 граммов гашиша», — рассказали в пенитенциарном ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических средств.

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