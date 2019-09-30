Предприятия Татарстана примут участие в выставке на ВДНХ в рамках Недели АПК

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). На Красной площади в столице России состоится Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень», организованный Министерством сельского хозяйства РФ совместно с Правительством Москвы.

Как сообщает Минсельхоз России, мероприятие будет проходить в ближайшие дни – в период с 4 по 13 октября.

Национальный гастрономический фестиваль станет одним из центральных городских событий Недели АПК, впервые организованной профильным министерством и включающей серию деловых, специализированных и культурно-массовых мероприятий для специалистов отрасли, а также жителей и гостей столицы.

«На Красной площади появится настоящее русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных и другие арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре», – информирует аграрное ведомство.

Также здесь гости фестиваля смогут посетить музей сельхозтехники, ознакомиться с современными технологиями и инновациями в АПК.

На ярмарке – основной площадке фестиваля – будут представлены региональные продовольственные бренды России. Сельхозпроизводители из более чем 50 регионов страны привезут на Красную площадь свои лучшие продовольственные товары – молочную, мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты и виноград, кондитерские изделия, мед и другие продукты – «визитные карточки» российских территорий.

В программе праздника – гастрономические шоу, участники которых будут готовить блюда из сезонных продуктов под руководством шеф-поваров, мастер-классы для детей, концерт.

Как отметили в Минсельхозпроде РТ, также в рамках Недели АПК будет организована XXI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», которая будет проходить на территории ВДНХ с 9 по 12 октября.

«В этой выставке будут участвовать свыше десяти предприятий и организаций АПК нашей республики, в том числе такие крупные, как холдинговая компания "Агросила", Казанский маслоэкстракционный завод, Татпотребсоюз и другие», – рассказал ИА «Татар-информ» начальник отдела организационной работы и социального развития села Минсельхозпрода РТ Эльс Бурганов.

Собеседник агентства отметил, что на стендах Татарстана будут представлены региональные бренды продуктов питания. Посетители выставки смогут попробовать казылык, мясо вяленого гуся, чак-чак, национальную выпечку и другие продукты от производителей республики.

На официальном открытии выставки выступит Государственный фольклорный ансамбль Республики Татарстан под управлением народного артиста республики, заслуженного артиста РФ Айдара Файзрахманова. Кроме того, в рамках выставки состоятся тематические круглые столы по вопросам АПК с участием руководителей и специалистов Минсельхозпрода РТ, отметил Эльс Бурганов.

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