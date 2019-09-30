В Набережных Челнах иномарка сбила на переходе школьника, ребенка госпитализировали с переломом руки

(Набережные Челны, 30 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах 12-летний мальчик со сломанной рукой попал в больницу после того, как его сбила иномарка. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в минувшие выходные на улице Хади Такташа. 12-летний мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил водитель, сидевший за рулем автомобиля «Хендэ Солярис».

После происшествия мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом левого предплечья доставлен в БСМП.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.