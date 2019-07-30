Председатель Госсовета РТ ушел в краткосрочный отпуск

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Руководитель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, переизбранный на новый срок 20 сентября, ушел в краткосрочный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин с 30 сентября 2019 года находится в краткосрочном отпуске», – говорится в сообщении.

На какой период ушел в отпуск спикер парламента, не уточняется, однако срок его отдыха редко превышает две недели.

Фарид Мухаметшин возглавляет Госсовет РТ с мая 1998 года, до этого он занимал должность руководителя Правительства РТ, Председателя Верховного Совета ТАССР и Верховного Совета Республики Татарстан.

В Татарстане 8 сентября 2019 года состоялись выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, получив 82 места в парламенте республики из 100.

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