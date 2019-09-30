В России выросло число работающих мам с маленькими детьми

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В России выросло число работающих матерей с детьми до 6 лет: с 2009 года этот показатель увеличился на 4,3%. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее продолжали работать только 62,8% мам дошкольников, теперь их число увеличилось до 67,1%. Это объясняется боязнью потери профессиональных навыков и желанием финансовой независимости, считает профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Садовникова.

Современные женщины стремятся построить карьеру и реализовать профессиональные амбиции после получения образования. «С развитием высоких технологий у людей появляется больше возможностей работать “на удаленке”, не выходя из дома. В последние годы возможности такой занятости увеличиваются, и в ее круг вовлекаются все больше сфер деятельности и специальностей», — считает Садовникова.

Возможность работать при наличии детей-дошкольников помогает улучшить финансовое положение семьи, добавила эксперт.

Тем не менее, по ее словам, не стоит ждать, что число работающих мам вырастет до 100%: на это, помимо прочего, влияют отношения в семье и здоровье детей.

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