(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Житель Казани серьезно пострадал на пожаре в квартире, который начался из-за непотушенной сигареты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке в Лесном городке на улице Безоблачная. На площади в десять квадратных метров в трехкомнатной квартире одной из пятиэтажек горели вещи и мебель», — рассказали в МЧС.

Огнеборцы справились с огнем в течение десяти минут.

Еще до их появления соседи спасли из квартиры 53-летнего жильца. Мужчину доставили в больницу с тяжелым отравлением дымом.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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