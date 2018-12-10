Текучесть кадров в туристической индустрии Казани снизилась на 7%

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Процент текучести кадров на предприятиях индустрии туризма снизился по сравнению с прошлым годом в среднем на 7%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказала директор Комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

«Процент текучести кадров снизился. Это связано с тем, что туризм становится одной из основных отраслей экономики города Казани и Республики Татарстан в целом, что эта сфера действительно стабильна», — подчеркнула она.

Отметим, что на сегодняшний день в сфере туризма работает почти 16 тыс. казанцев, что составляет 2,5% от численности занятых в экономике города. Персонал держат зарплаты размером около 30 — 35 тыс. рублей в месяц, хорошие условия труда и престиж профессии, добавила Санникова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 8 месяцев текущего года столицу РТ посетили 2,8 млн туристов.

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