Метшин о Нью-Йорке: «Можно было бы убраться»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике рассказал о неубранном Нью-Йорке. На прошлой неделе градоначальник принимал участие в форуме местных и региональных властей, который проходил под эгидой Генассамблеи ООН.

«Первое ощущение такое — можно было бы убраться. Особенно вокруг ООН, когда делегации идут», — сказал он.

В свою очередь Метшин отметил, что чистота — это одна из «фишек» Казани. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 8 месяцев текущего года столицу РТ посетили 2,8 млн туристов.

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