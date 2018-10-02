Благотворительные акции, спорт и модный показ: в Казани 1 октября стартует Декада пожилых людей

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В столице Татарстана 1 октября стартует Декада пожилых людей. В этот день в культурно-досуговом комплексе им. Ленина пройдет концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. Об этом на деловом понедельнике сообщил первый заместитель руководителя исполкома Рустем Гафаров.

«Активно подключаются к декаде и предприниматели. Так с 1 по 10 октября для пенсионеров будут бесплатно работать ряд парикмахерских, мастерских по ремонту обуви и городских бань», — сказал он.

В рамках декады врачи-специалисты учреждений здравоохранения Казани посетят на дому одиноких лежачих больных пожилого возраста. Также запланирована целая серия спортивных состязаний для пенсионеров по плаванию, футболу, бильярду. Обширную культурную программу подготовили музеи города. С 1 по 10 октября во все муниципальные музеи для пожилых посетителей вход свободный.

Кроме того, стартует прием заявок от пенсионеров на участие в модном показе «Подиум зрелой красоты» в рамках проекта «Добрая Казань».

«Надеюсь там увидеть интересные форматы», — прокомментировал идею мэр Казани Ильсур Метшин.

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