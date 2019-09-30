Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на вино

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение акцизов на вино. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Так, налоговая ставка на вина из винограда или фруктов составит с 1 января 2020 года 31 рубль за один литр, в 2021-м — 32, в 2022 — 33 рубля. Акциз на игристые вина составит в следующем году 40 рублей за один литр, в 2021-м — 41, в 2022-м — 43 рубля.

Также к подакцизным материалам отнесены виноматериалы. Так, налоговая ставка на виноградное и фруктовое сусло за будущий год установлена в размере 31 рубль за один литр — с ежегодным повышением на один рубль в 2021 и 2022 годах. Ставка на виноград, используемый при производстве вина, составила 30 рублей за одну тонну — с ежегодным повышением на один рубль за указанный период.

Согласно документу, налогоплательщики, производящие спиртные напитки, смогут получить налоговый вычет при условии надлежащего использования подакцизного сырья. Нововведения вступят в силу с начала следующего года.

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