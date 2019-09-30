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Татар-информ

30 сентября 2019, 10:34

Наука и образование

В России снова разрешили строить пятиэтажные школы

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Наука и образование

В России снова разрешили строить пятиэтажные школы

Изменения вступят в силу 18 марта будущего года.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Минстрой РФ внес изменения в своды правил по проектированию социальных объектов, в связи с чем появилась возможность строить пятиэтажные школы, сообщает «Российская газета». 

«При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности», — рассказал глава Минстроя Владимир Якушев, пояснив, что актовые залы теперь можно размещать и на 3-м этаже, учебные помещения с 7 по 11-й класс — на 4-м и 5-м этажах. 

Изменения вступят в силу 18 марта будущего года. Эксперты оценивают нововведение положительно. 

«Позитивный эффект от этого будет чувствоваться именно в районах плотной жилой застройки, так как позволит компактнее размещать общеобразовательные учреждения», — отметил руководитель отделения «Управление недвижимостью» Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Кирилл Сиволапов.

По его словам, на пятом этаже можно расположить учительские, медпункты, лаборатории. 

Запрет на строительство школ выше четырех этажей был введен восемь лет назад из соображений безопасности. Однако в стране продолжает функционировать большое количество школ высотой в пять этажей.

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