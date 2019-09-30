Дочерняя компания Роскосмоса предложила Правительству РТ решения для клиник и беспилотников

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Представители компании «ОРКК», входящей в структуру государственной корпорации «Роскосмос», посетили Татарстан с рабочим визитом, представив в Правительстве РТ ряд инновационных решений для оснащения медицинских клиник и развития беспилотного транспорта в республике. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе АО «ОРКК».

В ходе визита в Казань члены делегации во главе с исполнительным директором «ОРКК» Николаем Бурдейным провели совещание с вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой, замминистра здравоохранения Татарстана Владиславом Винченко, замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Тальгатом Тагирзяновым и управляющим «Казанского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России Александром Ивченко.

«На совещании были представлены текущие и перспективные проекты, реализуемые АО "ОРКК" и организациями ракетно-космической промышленности в сегменте диверсификации. В частности, стороны договорились о расширении сотрудничества в области оснащения медицинских учреждений, беспилотного транспорта и сельского хозяйства, а также в сегменте предоставления геоинформационных сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли», – отметили в компании.

Помимо этого, были достигнуты договоренности о возможности совместной реализации мероприятий национальных проектов и программ, утвержденных Указом Президента РФ, в частности национального проекта «Здравоохранение» и национальной программы «Цифровая экономика».

В ходе посещения министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Тальгат Тагирзянов выразил заинтересованность в создании пилотного проекта по внедрению беспилотной сельскохозяйственной техники с ведущими агрохозяйствами на территории Татарстана.

По итогам визита было принято решение о подготовке протокола с обозначением конкретных направлений работы и формирования комплексной дорожной карты.

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