Совкомбанк в несколько раз увеличил выдачи гарантий предпринимателям Татарстана

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). По итогам I полугодия Совкомбанк выдал в Республике Татарстан более 500 банковских гарантий для участия в закупках. Их общий объем составил 156,7 млн рублей, что в несколько раз превышает результат за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечен приобретением Совкомбанком в 2018 году банка «СКИБ» и FINTENDER.RU — онлайн-сервиса для участников закупок.

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Банковская гарантия — это обязательство банка выплатить заказчику товаров/услуг определенную денежную сумму, если договоренности по контракту были нарушены подрядчиком. Главное отличие гарантии от кредита в том, что банк не выдает деньги, а гарантирует, что заплатит сам, если контракт не будет исполнен. По данным Минфина, за I полугодие в России было выдано более 365 тыс. гарантий для участия в госзакупках. На Совкомбанк пришлось около 15% из них.

Предприниматели, участвующие в закупках, используют этот инструмент для внесения обеспечения, необходимого для допуска к конкурсу или аукциону. Внести его можно и деньгами, но в этом случае они будут заморожены на несколько месяцев на специальном банковском счете. Размер обеспечения может составить до 5% от стоимости контракта, что является значительной суммой для малого и среднего бизнеса. При этом после победы на торгах подрядчик должен будет предоставить заказчику еще одно обеспечение — на выполнение контракта, и оно составляет уже от 5 до 30% его начальной цены. Его также можно внести с помощью банковской гарантии.

По оценке аналитиков онлайн-сервиса FINTENDER.RU, за последние три года в Татарстане выросла доля банковских гарантий на сумму до 100 тыс. рублей. Если в 2016 году она составляла 55% от всех гарантий, то в 2017 году находилась на уровне 74%, а в 2018 году достигла 75%. Увеличение доли гарантий на небольшие суммы вызвано ростом доли более мелких контрактов. Это говорит о расширении доступа малого и среднего бизнеса к госзакупкам.

Фото: unsplash.com

Сейчас государство уделяет большое внимание участию представителей малого и среднего бизнеса в госзакупках. И планы правительства на этот счет достаточно амбициозны — согласно профильному нацпроекту, к концу 2024 года доля малого и среднего предпринимательства в ВВП должна достичь 32,5%. Для этого Минфин предложил увеличить для госкомпаний и госкорпораций квоту для МСБ в закупках с 18% до 20%.

«Для нас, как одного из лидеров рынка банковских гарантий, крайне важно, чтобы именно представители МСБ могли в короткие сроки оформить этот документ и обеспечить себе доступ к госзаказам, — прокомментировал Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка. — В прошлом году мы консолидировали 100% „фабрики банковских гарантий“, в которую входили банк „СКИБ“ и FINTENDER.RU — онлайн-сервис для участников закупок. Приобретение онлайн-сервиса и последующая оптимизация его работы позволили нам в разы увеличить присутствие на гарантийном рынке».

Большая часть гарантий (86%), выданных Совкомбанком в Татарстане, была предоставлена представителям бизнеса в рамках 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере госзакупок»). 9% пришлось на гарантии в рамках 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). Остальное — банковские гарантии для участия в коммерческих закупках.

Фото: пресс-служба Совкомбанка

Среди гарантий по 44-ФЗ и 223-ФЗ больше всего было выдано на исполнение контракта — они составили более 97% выдачи. Гарантии на участие в закупках — 2%. Менее одного процента пришлось на гарантии на возврат аванса. Средняя сумма гарантии составила 278,4 тыс. рублей.

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