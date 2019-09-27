Казанцев приглашают принять участие в субботнике на озере Средний Кабан

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Жителей Казани приглашают на субботник на озере Средний Кабан, мероприятие состоится завтра, 28 сентября, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Во время мероприятия будет организован раздельный сбор отходов: пэт-бутылки, стекло и металлические предметы будут отправлены на переработку. Также во время акции пройдет пластиквотчинг — исследование степени загрязнения пластиком водоема и его прибрежной полосы. Результаты будут отправлены в российское отделение Greenpeace и учтены при разработке законопроекта о регулировании некоторых видов одноразовых товаров и упаковки.

Всех неравнодушных граждан, которые хотят присоединиться к уборке, просят тепло одеться и принести с собой плотные рабочие перчатки. Встреча участников запланирована на 11 часов утра по адресу: 33-й Военный городок, 4.

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