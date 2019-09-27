Волонтеры-медики проведут в парке Победы флешмоб «Оберегая сердца»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 28 сентября, в парке Победы пройдет акция «Оберегая сердца», посвященная Всемирному дню сердца — 29 сентября, сообщает пресс-служба Минздрав РТ.

К слову, мероприятия стартовали уже 25 сентября и проходят по всей стране. В дни акции волонтеры-медики расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, научат распознавать ранние симптомы инсульта и инфаркта. Слушателями станут разные возрастные категории — от школьников до трудовых коллективов. Для молодых участников акции организуют тренинги, квесты, для более старшего поколения — просветительские беседы «Поговорим о важном».

Татарстанское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» проведет флешмоб «Оберегая сердца». В рамках программы также состоится массовая зарядка, тренинг по скандинавской ходьбе и т. п.

Начало мероприятия в 15.00.

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