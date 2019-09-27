Городские юношеские команды поборются за победу в первенстве Казани по флорболу

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В первый день октября в спортзале Дома культуры Машиностроителей по ул. Мало-Московская пройдет торжественная церемония открытия первенства Казани по флорболу среди детей и юношей, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В соревнованиях примут участие ребята с 2004 по 2013 год рождения. Открывающий матч проведут команды «Беркет Казань» и «Барс Казань».

Отмечается, что в турнире кроме парней сыграют и команда девочек в рамках подготовки к чемпионату страны по флорболу, а также коллективы детей с нарушениями интеллекта.

Игры пройдут по круговой системе. Команды будут встречаться каждые выходные, победители определятся весной.

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