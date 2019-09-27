WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

27 сентября 2019, 21:42

Официальная хроника

Рустам Минниханов и глава парламента Китая Ли Чжаньшу обсудили перспективы сотрудничества РТ и КНР

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Официальная хроника

Рустам Минниханов и глава парламента Китая Ли Чжаньшу обсудили перспективы сотрудничества РТ и КНР

Фото: tatarstan.ru

Встреча прошла в Казанском Кремле.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей господином Ли Чжаньшу. Стороны обсудили нынешнее взаимодействие Татарстана и провинций Китая в рамках отношений двух стран, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Наше сотрудничество стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире. По итогам прошлого года российско-китайский товарооборот увеличился на 24,5% и составил рекордные 108 млрд долларов», — привел данные Президент республики. 

Встреча с делегацией Китайской Народной Республики

Он также заметил, что Татарстан активно взаимодействует с китайскими партнерами — подписано семь соглашений с китайскими провинциями и 14 — между муниципальными образованиями. 

Рустам Минниханов рассказал гостю о работе в Пекине торгово-экономического представительства Татарстана и успешной деятельности Генконсульства Китая в Казани. Подписаны и реализуются соглашения с китайскими компаниями и вузами. 

«Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 10% и составил 630 млн долларов», — рассказал Рустам Минниханов. 

Встреча с делегацией Китайской Народной Республики

Примером успешного сотрудничества является взаимодействие с Haier. Корпорация открыла в РТ завод по выпуску холодильников, а в августе 2019-го запущено производство стиральных машин. Сейчас Haier создает в республике высокотехнологичный индустриальный парк.

«Мы также работаем над расширением нашего сотрудничества с Китаем в области культуры, образования, науки, туризма, спорта и молодежных обменов. В настоящее время в казанских вузах обучаются свыше 1,5 тыс. студентов из Вашей страны», — добавил Рустам Минниханов, выразив заинтересованность и в дальнейшем привлечении китайских студентов в татарстанские вузы.

Президент поздравил Ли Чжаньшу с победой сборной Китая на мировом чемпионате по профмастерству WorldSkills, который в августе прошел в Казани, и выразил уверенность в том, что Китай проведет чемпионат WorldSkills 2021 на самом высоком уровне.

Встреча с делегацией Китайской Народной Республики

«Со своей стороны мы готовы делиться с китайскими коллегами своим опытом», — обратился он к главе китайского парламента. 

Ли Чжаньшу отметил динамичное развитие республики: «Мы знаем, что в Татарстане представлена серьезная промышленная база, особенно, нефтегазовый сектор и машиностроение. Я давно хотел посетить ваш регион. Ваши предприятия известны в Китае». 

Он рассказал, что в рамках пребывания в столице РТ делегация из Китая посетила Казанский вертолётный завод, побывала в КФУ, а также ознакомилась с историей Казанского Кремля. 

Встреча с делегацией Китайской Народной Республики

Ли Чжаньшу также поблагодарил руководство Татарстана за поддержку китайских представителей на прошедшем чемпионате по профмастерству. 

В завершение встречи гость выразил надежду, что Татарстан и впредь будет развивать взаимоотношения с китайскими провинциями по всем направлениям.

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