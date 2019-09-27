Роспотребнадзор по РТ: В приаэродромные территории «Казани» и «Бегишево» жилые дома не попадают

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ выдало санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам проектов решений об установлении приаэродромной территории Международного аэропорта «Казань» и Международного аэропорта «БЕГИШЕВО». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В границах седьмой подзоны приаэродромных территорий аэропортов „Казань“ и „Бегишево“ жилые дома не попадают. По другим аэродромам, эксплуатирующимся на территории республики, в материалы по приаэродромным территориям на рассмотрение в Управление не поступали», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на приаэродромной территории ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе устанавливается седьмая подзона приаэродромной территории. Действующим законодательством размещение жилой застройки в границах седьмой подзоны аэропортов не допускается, подчеркнули в Роспотребнадзоре по РТ.

Как сообщало «Татар-информ», Росавиация утвердила приаэродромную территорию аэропорта «Казань», а также аэропорт «Бегишево» завершил подготовку проекта об установлении территории при аэродроме.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что аэропорт «Шереметьево» начинает эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы, хотя жители близлежащих деревень, которые попадают в санитарно-защитную зону аэропорта, все еще не расселены.

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