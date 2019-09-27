Мухаметшин поздравил писателей республики с 85-летием Союза писателей Татарстана

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от имени руководства Татарстана поздравил писательское сообщество республики с 85-летием Союза писателей Татарстана. Торжественное мероприятие состоялось в «Корстоне», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что юбилей Союза писателей республики является заметным событием в культурной жизни республики. «За свою историю творческое объединение татарстанских литераторов прошло длительный, богатый событиями и замечательными именами путь, став неотъемлемой частью культурной и общественной жизни республики. В годы Великой Отечественной войны 34 писателя остались лежать на полях сражений. Подвиги Мусы Джалиля, Фатиха Карима, Абдуллы Алиша и Аделя Кутуя стали подлинными символами бесстрашия, героизма и самопожертвования», — сказал он.

Глава татарстанского парламента подчеркнул значение труда писателей республики для укрепления атмосферы взаимного доверия в обществе. «Парламент Татарстана всегда тесно взаимодействовал с творческими союзами. Наши депутаты-литераторы Туфан Минннуллин, Фаузия Байрамова, Ринат Мухамадиев, Роберт Миннуллин, Ренат Харис, Разиль Валеев внесли большой вклад в развитие парламентаризма в республике. Надеюсь, в своем творчестве вы найдете достойное место для заметных дат в жизни республики, таких как 100-летие образования ТАССР и 75-летие Великой Победы», — добавил он.

Фарид Мухаметшин зачитал приветствие Президента РТ Рустама Минниханова, в котором руководитель республики поблагодарил писателей за их вклад в культуру.

Затем Председатель Госсовета РТ вручил ряду писателей государственные награды и благодарственные письма. Так, медали РТ «За доблестный труд» получили писатели Рашит Ахметов и Ахат Гаффаров. Звания «Народный поэт Татарстана» удостоена поэтесса Клара Булатова. Заместителю Союза писателей РТ Рамису Айметову присвоили звание «Заслуженный деятель искусств РТ».

Благодарственным письмом Председателя Госсовета РТ отметили писателей Шауката Сибгатуллина, Наиля Касымова и Рифу Харрасову. Коллективу Союза писателей РТ объявлена Благодарность Президента РТ.

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