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Татар-информ

27 сентября 2019, 19:54

ОбществоКультура

Глава Парламента Китая: Народ Татарстана оставляет человечеству ценное наследство культуры и истории

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ОбществоКультура

Глава Парламента Китая: Народ Татарстана оставляет человечеству ценное наследство культуры и истории

Фото: Александр Эшкинин

Господин Ли Чжаньшу посетил в Казани Национальный музей РТ.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Народ Татарстана оставляет человечеству очень ценное наследство культуры и истории. Об этом заявил сегодня Председатель Парламента Китая господин Ли Чжаньшу после посещения Национального музея РТ.

«Народ Татарстана имеет дух новаторства и смелости. Желаю республике могущества и развития, а вашему народу – процветания и счастья. Конечно, я всячески “за” дальнейшее сотрудничество Китая и Татарстана во всех начинаниях, в том числе в обмене культурными связями, выставками, гастролями и так далее», – сказал господин Ли Чжаньшу министру культуры РТ Ираде Аюповой.

Для делегации Китая провели экскурсию по Национальному музею Татарстана, во время которой гостям продемонстрировали его экспонаты. В частности, показали жемчужину музея – карету императрицы Екатерины II.

«Это оригинал?» – поинтересовался глава Парламента Китая. «Да, это оригинал, который хранится в нашем музее со дня его открытия. Очень интересная история у этого экспоната. Екатерина II прибыла в Казань в 1767 году. У нее было несколько экипажей, в том числе и эта карета, которая имеет французское происхождение. Отбывая из Казани, эту карету Екатерина II оставила в нашем городе», – ответила экскурсовод.

Представители делегации также увидели рукописный Коран конца XVIII века, узнали о ремеслах казанских татар и оценили изделия татарских мастеров – кожевенников (сапоги и туфли конца XIX – середины ХХ веков).

«Вся эта обувь сшита из кусочков, фактически это мозаика, но благодаря особенным швам она не пропускает воду», – проинформировала Ирада Аюпова. «А современные люди носят такую обувь?» – спросил ее господин Ли Чжаньшу.

«Носят, она считается очень модной сейчас. Качество обуви проверяли так: молодого человека ставили на куски кожи, сшитые такими швами, и кожа не рвалась, а человек не падал. То есть этот шов выдерживал вес взрослого мужчины», – сообщила министр культуры РТ.

Не обошли вниманием гости и выставку «Китай в глазах татарстанцев», которая открылась в музее 24 сентября в честь 70-летия образования КНР. Кроме того, они осмотрели экспозицию, посвященную 100-летию ТАССР.

«Спасибо за ваш интересный рассказ и за оказанное внимание. Самый простой путь познания истории – это посещение музеев. Если читать книгу, то потребуется несколько дней, а за час посещения вашего музея я узнал историю Татарстана и его народа. Это произвело на меня неизгладимое впечатление», – поделился глава Парламента Китая.

Ирада Аюпова заметила, что «у республики в планах еще много разных проектов». «Надеемся на дальнейшее сотрудничество», – заключила она.

Делегация Китая во главе с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (Парламента) КНР господином Ли Чжаньшу прибыла в Казань 26 сентября. В состав китайской делегации вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, а также большое число руководителей комитетов китайского парламента и ответственных работников Правительства КНР.  

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