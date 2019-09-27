WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

27 сентября 2019, 19:41

Общество

Проект молодежного центра «Не Париж, а Мамадыш» стал победителем всероссийского хакатона «Города»

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Общество

Проект молодежного центра «Не Париж, а Мамадыш» стал победителем всероссийского хакатона «Города»

Фото: minmol.tatarstan.ru

Жюри мероприятия-наследника крымской «Тавриды» присудило также второе и третье места и всю тройку лидеров вне конкурсов пригласило в Крым в 2020 году.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в центре современной культуры «Смена» подвели итоги Всероссийского архитектурного хакатона «Города». Победителем по итогам недельной работы в командах 30 молодых архитекторов, финалистов крымского форума «Таврида» и 14 лучших студентов-архитекторов Татарстана стала концепция молодежного центра «Не Париж, а Мамадыш».

Идею разрабатывали Ангелина Утемисова, Наталья Новикова, Алена Хрусталева, Анастасия Наговицына (так написано на шапке проекта), Валерия Горностаева и Алексей Устинов. Ребятам досталось здание 1985 года постройки и с площадью около 1,5 тыс. кв.м, где прежде располагался банк. На баланс Мамадыша его передали только в прошлом году.

Разработка концепции современного молодежного центра была задачей каждой из семи команд-участниц хакатона «Города». Однако объекты ребятам достались разные: от действующих, но депрессивных молодежных центров до котельной и пустующего остова здания начала ХХ века. Два конкурсных объекта находятся в Казани, остальные — в Лениногорске, Азнакаево, Бавлах, Мамадыше, Арском и Азнакаевском районах Татарстана.

По итогам Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» урбанистический хакатон, и это впервые, проходил в этом году в двух регионах России — Ханты-Мансийском автономном округе Югра (Сургут) и в Татарстане. В Сургуте участники проектировали общественные пространства (скверы), проект победителей предполагает строительство на месте старой насосной станции современного амфитеатра.

Участники хакатона в Татарстане с 21 сентября изучали предложенные командам объекты на местах, проводили встречи с населением, чтобы узнать их приоритетные пожелания, и добавляли профессионального креатива. Так, у команды победителей на вывеске-эмблеме МЦ «Мамадыш» одна из букв «А» графически решена стилизованной под Эйфелеву башню.

«Это было очень круто! Задачи были трудные, команда у нас — просто масло, мед! Все шло само по себе, мы не уставали, хотя и не спали. Мы разделили обязанности, каждый делал свою часть. Я, например, моделировала весь объект в программе, вытаскивала планы, разрезы и чертежи. Родом я из Оренбурга, заканчиваю пятый курс у себя в городе и думаю как раз, куда бы поступить в магистратуру. И Казань теперь будет точно местом моего рассмотрения», — поделилась эмоциями участница команды-победителя Ангелина Утямисова.

При объявлении победителей, которых, как водится, пригласили на сцену, эйфория охватила и группу мужчин в деловых костюмах, наблюдавших за церемонией. Как оказалось, это были представители администрации Мамадышского района, которые болели за команду.

«Мы приезжали сюда на предзащиту и смотрели, как они работают. Нас как администрацию больше интересовала практичность. Молодые архитекторы до того, как пообщались с нашей молодежью, видели объект по-своему, а после встречи мнение свое изменили. Наши жители просили звуковую студию, слесарню, чтобы можно было своими руками что-то делать, кинотеатр, дискотеку... Все это удалось вместить в концепцию и еще объединить с главным символом Парижа — у нас же и своя Эйфелева башня есть в Мамадыше», — рассказал «Татар-информ» замглавы города Айнур Аглямов.

Руководитель исполнительного комитета Мамадышского района Ильшат Терзиманов пояснил, что администрация района поддерживает любой проект. 

«Когда сообщили, что проект молодежного центра в нашем Мамадыше выиграл, мы от радости ликовали не меньше молодых. У нас молодежного центра вообще не было и даже танцплощадки, например, хорошей нет. Молодежи пойти некуда, откровенно говоря, а город сам по себе растет. В районе 128 населенных пунктов, тенденция идет, что из них переезжают в центр, в связи с этим и молодежи больше становится. Так что необходимость такого молодежного центра назревала давно, мы прорабатывали этот вопрос. И сами с удовольствием пойдем отплясывать в этот клуб, когда проект реализуют — чувствуем себя молодыми, как и прежде», — признался он корреспонденту информ-агентства.

Исполняющая обязанности директора Роскультцентра, при чьей поддержке проводится хакатон «Города» Ольга Сидоркова подчеркнула, что по уставу предполагалось среди команд выбрать только одного победителя. Но рассмотрев работы ребят, жюри долго настаивало и убедило организаторов выделить также второе и третье места. Их присудили командам, работавшим над молодежными центрами в Азнакаево и Бавлах соответственно.

Каждый участник команды-лидера получил сертификат на 10 тысяч рублей, а также объект для портфолио, ведь концепция победителей будет реализована в Мамадыше уже в 2020 году. Кроме того, участники команд, занявших второе и третье места, вместе с лидерами хакатона в следующем году вне конкурсов и условий станут участниками архитектурной смены «Таврида».

«В Татарстане благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова уже несколько лет существует программа капитального ремонта молодежных центров и подростковых клубов. Именно в рамках этой программы мы будем реализовывать проект команды победителей. Но я, безусловно, рассчитываю, что и другие проекты благодаря поддержке муниципалитетов, глав районов мы сможем реализовать, дабы эти крутые идеи не остались работой в стол. Для этого хакатон и происходит», — прокомментировал итоги конкурса министр РТ по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Он также выразил уверенность в том, что молодежные центры, спроектированные молодыми для молодых, станут местом реализации новых поколений, где они в том числе смогут ответить сами себе на вопрос, стоит ли им уезжать из своего муниципалитета, где открывается столько возможностей.

«Крутые молодежные центры должны быть в каждом районе нашей республики», — подчеркнул Фаттахов.

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