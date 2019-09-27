Шаймиев ознакомился с ходом строительства первого полилингвального образовательного комплекса

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Государственный Советник РТ, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев ознакомился с ходом строительства объектов первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Вначале он посетил строительную площадку новой полилингвальной школы по улице Бондаренко, где уже возведен каркас будущей школы на 1025 учащихся», — говорится в сообщении.

Затем Госсоветник РТ отправился на улицу Бичурина, где на территории средней общеобразовательной школы № 165 с углубленным изучением английского языка уже начали строить билингвальную школу и готовиться к реконструкции здания начальной школы.

На совещании, которое провел Минтимер Шаймиев на этом объекте, обсудили вопросы по строительству зданий, проектные решения и сроки производства работ.

В совещании приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, Заместитель Премьер-министра РТ, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казань Тимур Алибаев, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 165» Айдар Шамсутдинов, директор ГКУ «ГИСУ РТ» Марат Айзатуллин, генеральный директор ООО «Грань» Леонид Анисимов.

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