Начальник УМВД России по Казани поздравил коллег с 15-летием отдела полиции на метрополитене

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Начальник УМВД России по Казани Александр Мищихин поздравил коллег с 15-летием отдела полиции на метрополитене, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В торжественном мероприятии, состоявшемся в актовом зале МУП «МетроЭлектротранс», приняли участие глава управления организации охраны общественного порядка МВД по РТ Рустам Ибрагимов, начальник УМВД России по Казани Александр Мищихин, а также ветераны, руководители и личный состав отдела полиции», — рассказали в МВД.

В своем поздравлении Ибрагимов отметил, что за столь короткий период было введено такое количество станций метро, увеличен поток пассажиров и техническое оснащение отдела. Он подчеркнул, что на плечах полицейских на метрополитене лежит огромная ответственность в обеспечении безопасности перевозок пассажиров.

В свою очередь глава городской полиции выразил благодарность присутствующим ветеранам службы и коллективу отдела.

«Ваша работа специфичная, но, несмотря на это, общество видит и ценит тех, кто защищает его от преступности. Вы достойно выполняете возложенные на вас профессией задачи», — добавил полковник полиции.

Полицейским метрополитена вручили нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма за образцовое выполнение служебных обязанностей.

В конце мероприятия участников ждал праздничный концерт.

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