Агрофирма из Тетюшского района получила финансирование по программе «Предпринимательство на селе»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Агрофирма «Колос» из Тетюшского района Татарстана получила 10 млн рублей на пополнение оборотных средств, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

«Поручителем на сумму 4,5 млн рублей выступил подведомственный Минэкономики Татарстана Гарантийный фонд», — говорится в сообщении.

«Агрофирма Колос» на шести гектарах земли выращивает озимую и яровую пшеницу, ячмень, горох, сахарную свеклу, кукурузу на зерно и корм, многолетние и однолетние травы. В собственности у фермеров — 1060 голов крупного рогатого скота, коровники и телятники, склады для хранения зерна, 47 единиц техники и 56 единиц оборудования для обработки почв.

Финансирование фермерам выделили в рамках льготной программы «Предпринимательство на селе». Максимальная сумма поручительства по программе составляет 5 млн рублей. Гарантийный фонд выступает поручителем до 70% от суммы кредита.

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