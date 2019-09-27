Казанские «жизнелюбы» закрыли летний сезон на Кремлевской набережной бальными танцами

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Закрытие летнего танцевального сезона под открытым небом состоялось сегодня на Кремлевской Набережной в Казани. Около 70 пожилых людей, несмотря на холодную погоду и ветер, полтора часа танцевали на пирсе бальные, современные и народные танцы. Все они — участники проекта для активных горожан «Жизнелюб».

«Мы танцуем на набережной с 2017 года каждую пятницу. Обычно сезон открываем 1 мая и закрываем 1 октября. Сегодня — холодный день, в связи с небольшими изменениями в расписании народа пришло не очень много. Обычно бывает до 150 человек. Одна из наших активисток сломала руку, но не пропустила ни одной танцевальной встречи. Она и сегодня танцует в гипсе», — рассказала заместитель гендиректора АНО «Содружество любителей социально-бального и классического танца» Альбина Елизарова.

Собеседница сообщила, что у пожилых танцоров есть масса поклонников. Особенно много зрителей бывает летом в хорошую погоду, когда собирается около сотни зрителей. Наблюдая за позитивными пожилыми людьми, танцующими длительное время под открытым небом, иностранные гости приходят в восторг. Во время таких уличных выступлений в группу часто записываются новые участники из Казани. Кроме уличных встреч представители содружества посещают занятия в группах каждую неделю в ДК культуры им. Ленина.

В числе танцоров люди старше 45-50 лет. Самому взрослому участнику проекта скоро исполнится 86 лет. Владимир Иванович танцует в клубе уже пять лет. Он говорит, что занятия танцами ему помогают быть в тонусе и укрепляют здоровье, ведь здоровье человека во многом зависит от эмоционального состояния.

«Бальные танцы — это забытый вид искусства, которое нужно возрождать. Танцы — это движение, а движение — это жизнь для пожилого человека. Здесь я черпаю жизненные силы. Желаю всем пожилым людям активного долголетия и здоровья», — сказал Владимир Сухарев.

Проект для активных горожан «Жизнелюб» стартовал в Казани 1 декабря 2016 года. Любой желающий пенсионер может посещать бесплатные занятия по интересам в клубах, которые находятся в шаговой доступности в 14 дворцах и домах культуры, 33 библиотеках и 7 парках. Они объединяют десять разных направлений творческой и спортивной деятельности: вокал, эстрадные, народные и бальные танцы, изобразительное искусство, скандинавская ходьба, театральное творчество, мобильный ликбез, фитнес и другие.

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