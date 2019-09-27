Марат Зяббаров: Задача хозяйств – заготовить не менее 1,5 тонны зерна кукурузы на каждую корову

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Каждое хозяйство республики должно иметь полноценное кукурузное поле на зерно из расчета минимум 0,3 га на одну корову. Такую задачу поставил перед аграриями и. о. заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства Марат Зяббаров.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, сегодня на семинаре-совещании, состоявшемся в Мамадышском районе, обсудили роль кукурузы в кормопроизводстве. Мероприятие проходило на базе ООО «АПК Продовольственная программа». Это хозяйство Марат Зяббаров назвал одним из самых эффективных производителей молока в республике, заметив, что здесь среднегодовая продуктивность коров составляет 10,8 тыс. кг молока, или почти 30 кг в сутки.

Руководитель профильного министерства напомнил, что Татарстан является лидером по производству молока среди регионов РФ и ближайшая задача – производство молока в объеме 1,9 млн тонн в год при среднем надое на одну корову не менее 6 тыс. кг.

По данным ведомства, в передовых хозяйствах средний удой от коровы превышает 10 тыс. кг молока в год, и чтобы достичь таких высоких показателей, требуется энергетический корм для дойных коров. Как было отмечено на семинаре, именно зерно кукурузы имеет высокую энергетическую ценность.

«Мы перед собой ставим задачу – иметь минимум 1,5 тонны зерна кукурузы на каждую корову. Для этого в 2020 году каждое хозяйство республики должно иметь полноценное кукурузное поле на зерно из расчета минимум 0,3 га на 1 корову с урожайностью 50 ц [с гектара] и более», – подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ на семинаре.

Как отметили в пресс-службе министерства, участники мероприятия обсудили особенности возделывания кукурузы по зерновой технологии, систему защиты и программу минерального питания этой культуры. В практической части семинара специалистам продемонстрировали процесс уборки кукурузы на корнаж и на силос с помощью специальных жаток.

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