Forbes рассказал историю журналиста из Казани, создавшего компанию с оборотом 5 млрд рублей в год

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Forbes рассказал историю экс-журналиста «Эфира» Руслана Абдулнасырова, который пережил банкротство и создал успешный автомобильный бизнес с оборотом в 5 млрд рублей. О своих впечатлениях бизнесмен поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Это безусловно признание твоих достижений. Это предел мечтаний с точки зрения личных амбиций и хороший повод порадоваться. Мне позвонил журналист, представился, сказал, что в издании узнали о нашей истории, и она показалась очень интересной. У меня попросили разрешение написать статью о нашей компании и обо мне», — рассказал Руслан Абдулнасыров.

Бизнесмен поделился, что журналисты уделили много внимания его истории. Он рассказал, что интервью по телефону длилось примерно 2,5-3 часа, были заданы десятки вопросов. «Я думаю, это не пройдет бесследно для нашего бизнеса», — отметил Руслан Абдулнасыров.

В 2005 году предприниматель открыл шоурум автомобилей с пробегом. Во время финансового кризиса в 2008 году продажи машин упали. На следующий год две компании бизнесмена были признаны банкротами и впоследствии ликвидированы.

Но в 2011 году бизнесмену удалось реабилитироваться. Руслан зарегистрировал домен «Автосеть.РФ» и стал развивать новый одноименный бренд, а затем решился продавать франшизу.

В итоге в период с 2015-го по 2019 год «Автосеть.РФ» открыла 8 собственных центров и подключила 15 франшизных точек. Сегодня только собственные точки приносят его компании более 5 млрд рублей выручки в год, а общий оборот сети может достигать 14 млрд рублей.

Подробнее историю бизнеса и жизни казанского бизнесмена читайте на сайте «События».

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