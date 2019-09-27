По поручению депутата ГД Айрата Хайрулллина нижнекамскому девятикласснику привезли компьютер

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Молодому нижнекамцу Максиму Винокурову привезли персональный компьютер от имени депутата Госдумы Айрата Хайруллина 25 сентября, накануне дня его рождения.

Марина Винокурова обратилась к депутату за помощью на приеме, который прошел 5 сентября. Семья, в которой двое детей, сама мать и младший сын имеют инвалидность, находится в трудном материальном положении. Обучение молодого человека проходит по индивидуальной программе на дому.

Для разностороннего развития Максима, который редко выходит из дома, и самостоятельных занятий ему был необходим компьютер, о чем женщина рассказала на приеме.

И вот на днях помощники депутата в квартиру Винокуровых доставили все необходимые составляющие операционной системы.

Как рассказала Марина Винокурова, они очень благодарны депутату Айрату Назиповичу и желают ему «большого здоровья».

Депутат ГД Айрат Хайруллин передал девятикласснику свои пожелания: «Надеюсь, что Максим будет постоянно укреплять свое здоровье, набираться сил, прилагать усердие в изучении школьной программы и успешно сдаст экзамены».

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