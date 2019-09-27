Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «ЛСР» объемом 7 млрд рублей

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Альфа-Банк выступил организатором выпуска пятилетних биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-04 объемом 7 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.77%. Высокий интерес к выпуску проявили банки и управляющие компании.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов, выплата купонов — ежеквартально.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruA (EXP)».

«Альфа-Банк — давний финансовый партнер ПАО „Группа ЛСР“. Банк всегда высоко оценивал достижения „Группы ЛСР“ в сфере девелопмента. Лимит кредитования, открытый в Альфа-Банке и линейка предоставляемых продуктов позволяют „Группе ЛСР“ гибко использовать возможности крупнейшего частного банка для реализации своих долгосрочных планов. Данное размещение подтверждает нацеленность партнеров на взаимовыгодное сотрудничество в условиях динамично изменяющейся ситуации как на финансовых рынках, так и в строительной отрасли», — подчеркнула директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк. Техническое размещение бумаг запланировано на 4 октября.

«Группа ЛСР» основана в 1993 году. Основные виды деятельности — девелопмент и производство стройматериалов. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге. Основной совладелец группы — Андрей Молчанов.

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