МегаФон поддержит лучший проект молодых специалистов по цифровизации ЖКХ

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). МегаФон, оператор цифровых возможностей, выберет лучшую идею в области ЖКХ и умной городской среды на финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

С 27 по 29 сентября в международном выставочном комплексе «Казань Экспо» состоится финал конкурса «Цифровой прорыв», генеральным партнером которого выступил МегаФон. Его участниками станут около 3000 программистов, дизайнеров и управленцев. Объединившись в команды по 3-5 человек, молодым специалистам за 48 часов предстоит создать прототипы цифровых продуктов в номинациях «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика».

По итогам конкурса победителей ждет грант от «Фонда содействия инновациям» в размере 500 тыс. рублей на развитие своего проекта и стажировки в ведущих компаниях страны. Специалисты МегаФона в области цифровых решений и «больших данных» окажут участникам экспертную поддержку и представят конкурсантам задачу по направлению «ЖКХ и городская среда».

«Мы принимаем активное участие в хакатонах, начиная с первых региональных этапов, так как искренне разделяем основную цель конкурса — поиск новых людей, способных двигать вперед, развивать цифровую экономику целой страны. Специально для участников финала „Цифрового прорыва“ эксперты МегаФона в области BigData, проектной работы и интернета вещей сформировали задание, нацеленное на создание проектов, призванных ускорить цифровизацию городов и отрасли ЖКХ в России. У МегаФона уже наработан передовой опыт реализации коммерческих NB-IoT-проектов в жилом массиве Иннополиса и на Йошкар-Олинской ТЭЦ — 1. Эти проекты стали пилотными, а специалисты, принимавшие участие в их создании — новаторами и обладателями уникальной экспертизы. Уверена, что конкурс поможет участникам воплотить прорывные идеи и представит нам новых первопроходцев», — отметила Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон».

Конкурс «Цифровой прорыв», флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартовал 3 апреля 2019 г. Заявки на участие отправили 66 474 человека со всех регионов России, из которых в следующий этап прошли более 19 тыс. специалистов. Финалисты хакатона определились по итогам отборочных соревнований, организованных в 40 городах страны.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla, который построил самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

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