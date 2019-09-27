В начале октября в Татарстане ожидается потепление до +19 градусов

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Следующие три дня, 28, 29 и 30 сентября, в Татарстане сохранится холодная погода, однако уже 1 и 2 октября в республику придет потепление, сильный ветер и дожди, сообщает Гидрометцетр РТ.

В субботу, 28 сентября, местами по республике пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью температуры воздуха прогнозируются от +3 до ..-1 градуса, днем не выше +3..+8 градусов.

В воскресенье, 29 сентября, ночью температуры воздуха понизятся до +1..-4 градусов, днем столбики термометра поднимутся до +5..+10 градусов.

В понедельник, 30 сентября, ночные температуры составят 0..+5 градусов, днем воздух прогреется до +8..+13 градусов.

1 и 2 октября прогнозируется облачная с прояснениями погода, временами с дождем. Ночью прогнозируется +4..+9 градусов, местами на западе республики до +12 градусов. Днем 1 октября потеплеет до +10..+15 градусов, днем 2 октября — до +14..+19 градусов.

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