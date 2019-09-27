Бизнесмены Татарстана смогут задать вопросы специалистам Роспотребнадзора по РТ

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). С 30 сентября бизнесмены Татарстана смогут задать вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора по РТ, информирует пресс-служба мэрии Казани.

Так, юрлица и предприниматели с понедельника по пятницу смогут получить консультации специалистов по вопросам уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

«Горячая линия будет работать с 30 сентября до 4 октября по телефону: (843) 238-26-84», — говорится в сообщении пресс-службы.

Время работы горячей линии — с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, а также в пятницу с 10.00 до 15.45. Обед — с 12.00 до 12.45.

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