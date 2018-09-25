(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Татарстанский проект «Зеленый Фитнес» запустили в Турции в городе Эскишехир. Бесплатные йогу, пилатес, функциональные тренировки, зумбу посетили уже более 500 человек, рассказал PR-директор АНО Корпорация активной молодежи Егор Рафиков.

«В России к проекту подключились более 62 городов. На следующий год планируем запустить проект в 80 населенных пунктах. Миссия проекта — создать массовую привычку к систематическим спортивным тренировкам среди всех жителей всех стран. В следующем году сезон тренировок в Турции запустим пораньше», – сказал Рафиков.

Занятия проводят тренеры из Казани в четырех парках города: SazovaBilimSanatveKültürparkı, KentPark, DedeKorkutParkı, KanlıkavakParkı.

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