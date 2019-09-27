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Татар-информ

27 сентября 2019, 18:48

Спорт

В Набережных Челнах состоялся турнир по дзюдо «Все звезды Татарстана»

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Спорт

В Набережных Челнах состоялся турнир по дзюдо «Все звезды Татарстана»

Призеры и победители соревнования получили возможность посетить завод ПАО «КАМАЗ».

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В Автограде состоялся ХХXIII лично-командный турнир по дзюдо на призы КАМАЗа, который был посвящен Дню машиностроителя, и XXVII командный традиционный турнир по дзюдо «Все звезды Татарстана». 

В мероприятии приняли участие спортсмены 2006-2007 годов рождения из 8 регионов России и команда из Республики Казахстан. Соревнования проходили в 9 весовых категориях среди юношей: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, свыше 73 кг.

Также в рамках соревнований состоялся 27-й традиционный турнир «Все звезды Татарстана», который представляет собой командную встречу ветеранов и действующих спортсменов и проводится с 1992 года. Здесь встретились дзюдоисты пяти весовых категорий: 66, 73, 81, 90, свыше 90 кг. Команды боролись за переходящий командный кубок турнира. 

В церемонии открытия турнира приняли участие глава представительства ПАО «КАМАЗ» в Казани Альхат Зайнутдинов, исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Александр Тарасов, начальник управления физической культуры и спорта Исполнительного комитета Набережных Челнов Роман Насрединов и директор Спортшколы олимпийского резерва города Набережные Челны «Олимпийский» Рамиль Касимов.

«В финале соревнований золотым значком ассоциации ветеранов дзюдо был награжден Рамиль Рашитов — мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта России по самбо и рукопашному бою, победитель первенства СССР, призер чемпионата России, победитель и призер международных и всероссийских соревнований», — говорится в сообщении.

Все победители и призеры турнира были награждены медалями, кубками и памятными призами от ПАО «КАМАЗ». Обладателем переходящего командного кубка турнира «Все звезды Татарстана» 2019 года стала команд ветеранов. Стоит отметить, что за время проведения турнира кубок 13 раз доставался молодежной сборной и столько же — команде ветеранов. 

Также для призеров и победителей была организована экскурсия на завод ПАО «КАМАЗ».

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