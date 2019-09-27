(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Под Бугульмой в поле парень нарвал два мешка конопли и попался полицейским, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники ОНК ОМВД России по Бугульминскому району задержали на окраине поселка Подлесный 24-летнего молодого человека. В руках у парня были два мешка с дикорастущей коноплей, которую он собрал в поле, по его словам, для личного использования», — рассказали в полиции.

Общий вес изъятого растения составил 558 граммов. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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