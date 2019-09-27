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Татар-информ

27 сентября 2019, 16:29

Общество

Дмитрий Медведев поручил проработать переход на новую потребительскую корзину

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Общество

Дмитрий Медведев поручил проработать переход на новую потребительскую корзину

Руководитель Правительства России обсудил с экспертами в прямом телеэфире ряд вопросов, касающихся определения прожиточного минимума.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года на потребительскую корзину с новым базовым набором продуктов питания. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на документ, опубликованный на портале Правительства РФ.

«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», – указано в поручениях, данных Дмитрием Медведевым по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

На сегодняшний день потребительская корзина формируется исходя из минимального набора продуктов, который направлен на сохранение здоровья человека, а не на формирование полноценного здорового рациона. Исходя из размера потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что пересмотр с 1 января 2021 года потребительской корзины может привести к росту МРОТ. По его словам, конец этого года и следующий год должны стать временем, когда будет определен новый набор потребительской корзины в России.

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