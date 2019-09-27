Казанский гроссмейстер в составе сборной России стал чемпионом Европы

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Казанский гроссмейстер Ильдар Ибрагимов стал чемпионом Европы в составе сборной России, сообщает Федерация шахмат России.

Командный чемпионат Европы по шахматам среди сеньоров прошел в Хорватии. «В группе 50+ команда России, за которую играли Владимир Бурмакин, Евгений Глейзеров, Руслан Щербаков, Юрий Якович и казанский гроссмейстер Ильдар Ибрагимов, набрала 17 очков и по дополнительным показателям обошла сборную Хорватии-1», — говорится в сообщении.

На третьем месте оказалась сборная Словении, которая набрала 13 очков.

В категории 65+ сборная России также заняла первое место. На втором месте команда Швеция-1, на третьем — Германия.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.