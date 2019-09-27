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Татар-информ

27 сентября 2019, 17:33

Происшествия

Взяли покататься, а возвращать передумали: двоих казанцев судят за продажу арендованного авто

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Происшествия

Взяли покататься, а возвращать передумали: двоих казанцев судят за продажу арендованного авто

Фото: Гульнара Аухадиева

Один из фигурантов, отбывая срок в колонии в Менделеевске, придумал способ наживы и связался со своим приятелем, чтобы тот оформил на себя иномарку.

(27 сентября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Взяли автомобиль покататься, а назад решили не возвращать: на скамье подсудимых Приволжского районного суда Казани два приятеля – Ильмир Габдуллин и Роман Иванов. Их обвиняют в присвоении чужого автомобиля.

По версии следствия, Ильмир Габдуллин, отбывая срок в исправительной колонии №10 в Менделеевске, придумал оригинальный способ наживы: узнав об организации по предоставлению автомобилей в аренду ООО «ТАТТРАНС», он созвонился с менеджером и договорился о сделке.

Ильмир позвонил своему товарищу Роману Иванову «на волю» и попросил его помочь. Иванов приехал в автомобильную компанию и взял в аренду «КИА Рио», заключив договор на свое имя.

С ноября 2016 года по апрель 2017-го арендаторы ежемесячно исправно платили, потом платежи прекратились.

Как выяснило следствие, приятели решили не возвращать автомобиль владельцу, а позже и вовсе его продали.

Сотрудники службы безопасности «ВТБ Лизинг», у которого ООО «ТАТТРАНС» брал автомобили в лизинг, насторожились, когда платежи поступать перестали. Иванова нашли и передали в руки полицейских.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в котором Габдуллин фигурировал, как организатор.

По словам представителя «ВТБ Лизинг», который сегодня тоже присутствовал в суде, договор между ними и ООО ТАТРАНС был заключен на передачу в лизинг «КИА Рио» с последующим выкупом. После того, как платежи перестали поступать, ООО «ТАТТРАНС» сообщил, что авто пропало.

«Об обстоятельствах похищения нам не было что-либо известно. Волновал вопрос ущерба, который был нанесен компании. А сумма выходила приличная», – добавил Камалтдинов.

Во время слушания оба приятеля держались очень уверенно, высказывали свою позицию по определенным вопросам, а также заявили несколько ходатайств.

Габдуллин утверждал, что на самом деле «КИА» была упрощенной комплектации, без особых опций, следовательно, более дешевой, а в экспертном заключении стоимость оказалась завышена.

Некий Марат- гражданин Набережных Челнов, которому якобы был перепродан автомобиль, сегодня в суд не явился, к тому же ранее не был допрошен следователем.

На заседании также присутствовали родственники Иванова. По их мнению, Роман просто не осознавал всю ответственность и возможные последствия той сомнительной сделки, в которую его втянул Габдуллин.

«В целом они виноваты, преступление было, но конкретно мой муж виноват лишь в том, что он согласился арендовать автомобиль на свое имя. Он рассказывал, что его задачей было оформить машину и оставить ее в обозначенном месте, а там авто должен был забрать кто-то другой», — рассказала супруга Романа Иванова Алина.

С связи с отсутствием некоторых свидетелей и заявленными ходатайствами сторон следующее слушание перенесли на 14 октября.

 

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