Илья Варламов назвал лучшие набережные Татарстана

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Блогер Илья Варламов, составивший 24 сентября список 10 лучших набережных России, в ответ на обращения татарстанцев выложил список из 12 лучших набережных Татарстана.

Дело в том, что в своем предыдущем сообщении блогер посетовал, что в России почти отсутствуют хорошие места для отдыха. В ответ на это жители РТ прислали ему множество замечательных набережных Татарстана.

«Оказывается, в Татарстане много отличных набережных, про которые мало кто знает. Обидно вышло», — поделился блогер.

Также Варламов отметил, что республике действительно есть, что показать: парки и скверы Казани, велодорожки Альметьевска и т. д. Кроме того, благодаря программе развития общественных пространств, которая действует в РТ, интересные места можно найти не только в крупных городах, но и в селах региона.

«Давайте посмотрим, какую набережную при желании можно сделать даже у вас в деревне!» — пошутил блогер, предваряя личный топ-12 набережных Татарстана, в который вошли следующие общественные пространства республики: «Солнечный Ик» (село Муслюмова, оборудована в 2016 году), набережная и пляж «Камское море» (г. Лаишево, 2018 г.), «Кама» (поселок Красный Ключ, 2016 г.), «Казан Су» (г. Арск, 2016 год), набережные рек Нурминка (город Кукмор) и Тюлячка (село Тюлячи, 2016 год), Центральный водоем (город Бугульма).

В Альметьевске Илья Варламов выделил туристическо-рекреационную зону «Пляж» и «Каскад прудов». Оба общественных пространства были благоустроены в 2016 году.

Далее расположились набережная каскада прудов «Камышла», расположенная в Лениногорске, городское озеро и парк «Авангард» в Зеленодольске и набережную реки Чёрная в Азнакаево.

«Хорошо, что разных косяков в Татарстане тоже пока ещё хватает, иначе мне не о чем было бы писать!» — отметил блогер.

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