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Татар-информ

27 сентября 2019, 21:22

ОбществоЗдоровье и среда

Участники акции «Чистые леса» очистили лесной фонд Татарстана от 50 кубометров мусора

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ОбществоЗдоровье и среда

Участники акции «Чистые леса» очистили лесной фонд Татарстана от 50 кубометров мусора

Природоохранная акция продлится в республике до 16 ноября.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Более 50 кубометров ТКО, сухостоя и валежника вывезли участники акции «Чистые леса Татарстана» из лесного фонда республики. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Акция стартовала 16 сентября во всех муниципальных районах Татарстана. В ней участвуют сотрудники учреждений, организаций, предприятий, арендаторы лесных участков, представители садоводческих товариществ, кооперативов, экологических объединений, студенты высших и средних специальных учебных заведений, волонтеры», — сказано в сообщении.

Специалисты лесной отрасли также благоустроили три родника, отремонтировали 35 аншлагов, информационных щитов и беседок в лесу и провели уроки для учеников школ. Акция продлится два месяца и завершится 16 ноября.
 

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