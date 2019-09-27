МЧС просит татарстанцев сообщать о нелегальных детсадах в жилых домах и квартирах

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). МЧС просит татарстанцев сообщить о нелегальных детсадах в частных домах и квартирах республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«ГУ МЧС России по РТ просит жителей обратить внимание на случаи организации деятельности различных негосударственных учреждений дошкольного образования и воспитания, социальной защиты, не имеющих разрешительной документации. Данные учреждения, как правило, расположены на участках частных домовладений», — говорится в сообщении.

В министерстве просят всех, кто обладает информацией о подобных заведениях, сообщить по телефону доверия: (843) 288-46-96.

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