(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Лжебанкир пообещала пожилой жительнице Нижнекамска бонусы и похитила с ее счета 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Вчера вечером в полицию обратилась 70-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Аферистка заверила пенсионерку, что ей, как постоянному клиенту, начислены бонусы, но чтобы их получить, женщине необходимо назвать реквизиты счета», — рассказали в полиции.

Доверчивая женщина сообщила злоумышленнице номер карты, коды безопасности и пароль из СМС-оповещения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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